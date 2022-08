Rai - Navas, il PSG (ad oggi) non vuole pagare buonuscita: può arrivare a gennaio, la situazione

L’arrivo di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain non dà in questo momento la stura all’arrivo di Keylor Navas al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

L’arrivo di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain non dà in questo momento la stura all’arrivo di Keylor Navas al Napoli. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, al Tg Sport, secondo cui le due società hanno separato le due trattative. Ad oggi il PSG non intende corrispondere una buonuscita importante al portiere. Il Napoli è disponibile ad offrigli un biennale da 3 milioni netti, mentre c’è una differenza (al netto) di 12 milioni che il PSG dovrebbe versare al giocatore. Ad oggi gli uomini mercato transalpini non ci sentono, da capire se lunedì o martedì il pressing di Jorge Mendes farà breccia e vedremo se Navas arriverà in questa sessione di mercato o a gennaio.