Rai - Navas, il PSG vuole partecipare allo stipendio: il Napoli non va oltre i 3mln

Il Napoli vuole prendere Keylor Navas non in prestito ma a titolo definitivo, perché il prestito biennale non è consentito.

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone Il Napoli vuole prendere Keylor Navas non in prestito ma a titolo definitivo, perché il prestito biennale non è consentito. Navas guadagna 9mln, il PSG vuole partecipare all’ingaggio del portiere ma il Napoli non va oltre i 3mln di euro di stipendio. A riferirlo ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate' è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.