Rai - Ndombele, il Napoli non ha atteso l'addio di Fabian per paura di inserimenti: i dettagli

Sicuro che il Psg terrà fede alla parola data non appena dimetterà un centrocampista, domani mattina a Villa Stuart le visite

Ndombele al Napoli, tutto confermato. Il club azzurro ha deciso di tesserarlo - racconta Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai - prima ancora di cedere Fabian Ruiz per evitare sorpassi indigesti: "Sicuro che il Psg terrà fede alla parola data non appena dimetterà un centrocampista (non solo Paredes. Anche uno tra Draxler e Herrera), domani mattina a Villa Stuart visite mediche per Ndombelé. Cifre confermate rispetto alla nostra anticipazione di 24 ore fa. 500mila per prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. 2,5mln di euro più 500mila di bonus al transalpino. Gli altri 3 milioni li verserà il Tottenham. Battute finali per Raspadori. Tinti pronto a mediare in giornata. In serata non escluso un contatto telefonico Carnevali-De Laurentiis".