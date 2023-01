Rai - Nessun affondo per Hojlund: è stato valutato e piace a Giuntoli, la situazione

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Hojlund-Napoli? "È esploso adesso, ed è stato valutato dal Napoli. Non mi risulta comunque nessun affondo da parte del club, resta un giocatore valutato per il suo potenziale. Il Napoli potrebbe perdere Osimhen, ma non c'è stato nessun intervento dello scouting azzurro per il danese. L'Atalanta resta una bottega cara”.