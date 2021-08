Rai - No a Pjanic: Barça lo dà gratis e paga 70% ingaggio, ma si cerca uno come Bakayoko

Miralem Pjanic al Napoli, l'affare non si farà. Ciro Venerato, giornalista Rai, a Kiss Kiss Napoli ha spiegato i motivi per cui il club azzurro non segue il centrocampista ex Juventus: "Il Barcellona te lo da gratis e pagherebbe anche il 70% dell'ingaggio. Il Napoli, però, lo ha bocciato perché cerca un giocatore con le caratteristiche tattiche e fisiche di Bakayoko, ma ovviamente un profilo superiore all'ex azzurro".