Rai - No a Pjanic e Torreira, il Napoli non cerca play: rifiutati i prestiti gratuiti

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato: "Il budget è 0 euro, anche per Amrabat, trattato per cifre importanti negli anni scorsi, la Fiorentina potrebbe darlo in prestito oneroso per 2mln, ma il Napoli non può chiuderlo. Il giocatore è seguito anche dall'Atalanta, ma i rapporti sono freddi perchè Zappacosta era vicino ai viola ma l'Atalanta gliel'ha soffiato. Vediamo se nei prossimi giorni si sbloccherà qualcosa in uscita. Il Napoli invece non prenderà né Pjanic né Torreira, anche se partono in prestito gratuito, per motivi tattici. Pjanic e Torreira occupano un ruolo già completo con Demme e Lobotka, ma serve un Bakayoko, ovvero uno più forte ma con le sue caratteristiche e quindi più i vari Berge, Zakaria, non arrivati per i motivi che conosciamo"