Rai - Nome nuovo per il futuro: interesse per il talento brasiliano Kaio Jorge

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista Rai conferma quanto anticipato ieri da Salvatore Bagni in merito all'interesse del Napoli per Kaio Jorge, gioiello del Santos: “Mi arrivano conferme che il Napoli sta seguendo Kaio Jorge del Santos. E’ un attaccante classe 2002 che ovviamente non piace solo al Napoli, piace in Italia e all'estero. Il Napoli lo sta seguendo e lo considera tecnicamente valido, c’è da capire il discorso economico perché il Napoli lo valuta 10 milioni mentre il Santos non meno di 25 milioni. E’ chiaro che è presto ora perchè siamo a marzo ma questo è un profilo che piace molto alla società”.