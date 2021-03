Rai - Non solo Gattuso, anche Giuntoli a rischio: ADL pensa alle coppie di Verona e Spezia

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha rivelato le ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso è in scadenza e non gli sarà rinnovato il contratto, questa è l'unica certezza. Ci sono valutazioni in corso sul direttore sportivo Giuntoli, ma tutto sarà decretato dai risultati. Se non dovesse arrivare la Champions League, il d.s. sarebbe a rischio".

NOMI NUOVI - "D'Amico? In genere De Laurentiis ha preferito le accoppiate, ossia il direttore sportivo che va d'accordo con l'allenatore. Quando non l'ha fatto, con Ancelotti-Giuntoli, i risultati sono stati negativi. Juric-D'Amico frulla nella testa di De Laurentiis. Se invece dovesse arrivare Italiano, non escluderei anche Meluso come direttore sportivo. Tutte le società però adesso sono attendiste, quindi bisognerà aspettare".