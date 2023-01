Rai - Non solo l’Adana su Demme, piace ad altri tre club: il nodo è la formula

Diego Demme non riscuote interesse solo in Turchia, non lo vuole solo Montella all’Adana Demirspor.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Diego Demme non riscuote interesse solo in Turchia, non lo vuole solo Montella all’Adana Demirspor. Piace anche all’Eintracht Francoforte, all’Amburgo e al Bayer Leverkusen. Tuttavia questi club vogliono l’italo-tedesco gratis e non in prestito. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.