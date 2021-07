Rai - Non solo Vaclik: anche Sportiello e Sepe opzioni per il vice-Meret

Avanti tutta per Tomas Vaclik, portiere classe '89 da oggi svincolato. Il Napoli ha già avuto due incontri per l'estremo difensore della nazionale ceca, uno con l'agente e uno con l'intermediario, ma prima bisognerebbe cedere David Ospina. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

ALTERNATIVE - Per il ruolo di vice-Meret, però, ci sarebbero altre due opzioni secondo il collega. La prima è Marco Sportiello, proposto informalmente in alcuni dialoghi dall'Atalanta. La terza soluzione invece sarebbe quella del ritorno di Luigi Sepe, che però adesso sembrerebbe vicino all'Inter, sempre per il ruolo di secondo, a patto che i nerazzurri vendano Ionut Radu.