Rai - Obiang proposto al Napoli: secca la risposta di Spalletti

Pedro Obiang, 29 anni, centrocampista spagnolo di proprietà del Sassuolo, sarebbe stato offerto al Napoli che cerca un centrocampista con caratteristiche simili. Il giornalista Ciro Venerato a Kiss Kiss Napoli ha però aggiunto che il calciatore non piace a Spalletti e quindi si tratta di una pista non praticabile per il Napoli.