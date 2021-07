Rai - Offerta ufficiale del Psg per Koulibaly: la cifra e la risposta del Napoli

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “Ufficiale: 7 giorni fa il Psg ha offerto 40milioni di euro per Koulibaly. Pagamento in due o un’unica soluzione. Conferme dall’entourage del calciatore. Il Napoli è stato categorico: risposta, no! Sergio Ramos è l’alternativa di Koulibaly per il Psg”.