Rai - Olivera è stato proposto: poche le possibilità che arrivi a Napoli, i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione terzini in casa azzurra: “Matias Olivera è stato proposto dal procuratore Alessandro Lucci. Il profilo piace sicuramente ed è monitorato, ma le possibilità di vederlo a Napoli sono poche o nulle per via delle richieste del Getafe. Le pretese del club spagnolo sono alte e si aggirano intorno ai 15 milioni”.