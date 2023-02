Rai - Osimhen, due inglesi interessate: costa almeno 160mln! I possibili sostituti

Nel corso della 'Domenica Sportiva', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della 'Domenica Sportiva', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: "Il Napoli sta facendo le opportune valutazioni sul futuro di Victor Osimhen. In questi giorni ci sono stati contatti per un eventuale rinnovo. De Laurentiis sarebbe disposto anche ad offrire al nigeriano un ingaggio sui 6.5/7mln a stagione. Ma sulle sue tracce dell'attaccante ci sono due club inglesi, in attesa di sapere qualche risvolto dal vertice tra Calenda e De Laurentiis. Stiamo parlando di Manchester United e Chelsea. Adesso però la novità è che il cartellino dell'attaccante è cresciuto nel costo. Il ragionamento del Napoli è il seguente: se tu Chelsea spendi 120mln per Fernandez, il cartellino di Osimhen costerà 160 mln e potrà ancora crescere con la Champions League da disputare.