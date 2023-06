Rai - Osimhen, non c'è accordo sulle cifre ma non c'è pressione per l'addio

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: "Osimhen? Da parte del Napoli c’è la volontà di fare un sacrifico, anche importante. Il giocatore non resterà a quattro milioni e mezzo, si parlerà di adeguamento oltre che di prolungamento. Va registrato, tuttavia, maggiore moderazione, rispetto all’ottimismo del presidente, da parte dell’entourage del ragazzo. Non è ancora stata lambito il discorso economico, per quanto attiene il nuovo ingaggio.

Posso dirmi, però, ottimista sulla permanenza del nigeriano. De Laurentiis potrebbe vacillare soltanto dinnanzi ad un’offerta intorno ai 150 milioni che, ad oggi, non è arrivata. Calenda non ha fatto pressioni a riguardo. La permanenza potrebbe soltanto far bene al calciatore, e credo che le parole del patron azzurro in conferenza possano condurre ad un certo ottimismo in tal senso”.