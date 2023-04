Rai - Osimhen, probabile l’addio a fine stagione: Real, PSG e Chelsea su di lui

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: “La situazione di Osimhen è diametralmente opposta rispetto a quella di Kvaratskhelia. Il futuro del ragazzo si deciderà a giugno, e con ogni probabilità vedrà il nigeriano approdare in un top club europeo. All’interesse del Chelsea, di cui andrà decifrato il futuro in panchina, va aggiunto quello di società come il Real Madrid ed il Psg”.