Rai - Osimhen resta, ma il Napoli prenderebbe lo stesso CR7 gratis: i dettagli

A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di ‘Calcio Totale’ su Rai 2.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Il Napoli in questo momento è indisponibile a cedere Victor Osimhen. 'Non è il momento', mi dicono i dirigenti del Napoli”. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di ‘Calcio Totale’ su Rai 2.

“Poi c’è il fronte Osimhen: il suo procuratore Calenda si è espresso con un tweet perentorio esprimendo la voglia del calciatore di giocarsi la Champions in maglia azzurra.

Poi c'è Jorge Mendes: ad oggi Manchester United e Napoli non si sono mai parlati, conferme da entrambi i club. Jorge Mendes invece ha parlato col Napoli e promesso 120-130 milioni per Osimhen dal Manchester e ha promesso a De Laurentiis di portargli Ronaldo in prestito gratuito. Sono 40 milioni lordi.

Ad oggi la situazione è questa: Osimhen resta a Napoli, lo ribadisce De Laurentiis e Calenda. Ma da qui a giovedì non è detto che Ronaldo resti al Manchester: ci sono voci sul Chelsea e sullo Sporting Lisbona, ma lo stesso Napoli, mi par di capire, che un Ronaldo a prezzo di saldo con uno stipendio interamente pagato lo accoglierebbe a braccia aperte”.