Rai - Osimhen resta ma non chiude le porte a CR7: può arrivare in un solo modo, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Victor Osimhen resterà al Napoli: non ha nessuna intenzione di lasciare la maglia azzurra. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, al Tg Sport. L'unica possibilità per vedere Cristiano Ronaldo al Napoli resta quella di arrivare in prestito secco con il 75% dello stipendio pagato dal Manchester United. Il suo agente Jorge Mendes deve provare a convincere Aurelio De Laurentiis. A Castel Volturno non chiudono a questa possibilità.