Rai - Ospina è sul mercato: il Napoli ha fissato il prezzo

Dopo aver deciso di dare gran fiducia ad Alex Meret - una scelta chiaramente di Luciano Spalletti - in casa Napoli sulla lista cessioni c'è anche David Ospina. La società partenopea vuole far cassa cedendo il portiere colombiano, per il quale si spera di incassare 5 milioni di euro. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.