Rai - Ounahi, conferme sull’offerta del Napoli: due vantaggi sul Leeds, cifre e dettagli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



“Ounahi? Il Napoli attende il calciatore, le cifre già note non trovano smentite. 15 milioni con bonus compresi all'Angers, probabilmente 12 più 3, al ragazzo 1,5 più bonus. Se il club francese dovesse rifiutare l'offerta e il calciatore non dovesse spingere per la cessione, l'operazione non si farà. Il Leeds sembrerebbe pronto ad offrire ad Azzedine 2,5 milioni con bonus e 25 ai francesi. Bisogna capire se poi questa offerta arriverà o meno sul tavolo.

Il Napoli, tuttavia, ha due vantaggi. Il primo riguarda l'eventuale permanenza del calciatore all'Angers, per poi prelevarlo a giugno, a differenza del Leeds. L'altro è legato alla volontà del marocchino, se sarà disposto o meno a rinunciare a qualcosina. Il Napoli sta valutando anche la situazione di Zielinski ed altri centrocampisti presenti in rosa in scadenza, i quali fanno fatica ad accettare il nuovo tetto ingaggi. Soltanto per sostituire una mezz'ala e nessun altro ruolo di centrocampo, potrebbe essere ingaggiato Ounahi".