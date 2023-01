Rai - Ounahi, il Napoli disposto a triplicargli l'ingaggio. ADL detta le sue condizioni

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli.





Affare Ounahi: Ad oggi il marocchino non arriverà al Napoli. Il club di De Laurentiis ha fatto l'offerta al procuratore, ma non ha mai parlato col presidente dell'Angers. Il Napoli è stato molto chiaro: a noi il calciatore piace, siamo interessati. Siamo disposti a comprarlo adesso e portarlo in azzurro a giugno, ma alle nostre condizioni. Ovvero 15 milioni di euro, comprensivi di bonus. Il Napoli ha fatto anche un'offerta economica al calciatore che guadagna 500mila euro, è disposto a triplicargli lo stipendio portandolo a 1,5 mln, ma non vuole partecipare a nessuna asta. Il club azzurro è convinto che il club francese stia sfruttando il fascino del Napoli per aumentare la posta e irretire il Lipsia, il Leicester e il Leeds United, il tutto per cercare di strappare 25 milioni dalla sua cessione. A sua volta è stato ribadito all'agente che o si fa alle condizioni di De Laurentiis e Giuntoli oppure l'affare salta.

Capitolo portieri: Domani rientra Contini e Sirigu potrebbe andare in Serie B da Ranieri a Cagliari.