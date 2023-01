Rai - Ounahi, Napoli pessimista: l’Angers dialoga con un altro club inglese

Nel corso del ‘Tg Sport’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sulla trattativa per Azzedine Ounahi.

Nel corso del ‘Tg Sport’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sulla trattativa per Azzedine Ounahi: “Sono giorni decisivi per il centrocampista marocchino. Il presidente dell’Angers è partito ieri per l’Inghilterra e sembra che più che con il Leeds stia dialogando con l’Aston Villa, che proprio due giorni fa ha incassato il no dello juventino McKennie. Napoli avvistato e pessimista su questa trattativa, il club di De Laurentiis infatti ribadisce che non andrà oltre i 15mln offerti. L’ha ribadito anche poche ore fa al suo agente”.