Rai - Ounas, dal Marsiglia proposta irrisoria. No a Ricci per due motivi

Ultime di mercato a Kiss Kiss Napoli con il giornalista Rai Ciro Venerato: "Ounas? Il Marsiglia ha chiamato Giuntoli, ma l'offerta è irrisoria: prestito gratutito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni.

Ricci? Non rientra nei piani tattici del Napoli e comunque per gli svincolati il Napoli può fare solo contratti annuali come per Juan Jesus".