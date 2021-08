Rai - Ounas piace a tanti: Monza e Torino su di lui ma il Napoli spara alto

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel “corso di Radio Goal: “Il Napoli ha avuto due contatti per Ounas: Monza e Torino. Gli azzurri non hanno ricevuto nulla dall'Atlanta. Il calciatore vorrebbe restare in Italia o giocare nuovamente in Francia. Dialoghi con Monza e Torino ma il Napoli spara alto. Si lavora e si tratta”.