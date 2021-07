Rai - Ounas, spunta una nuova pretendente. Ma il Napoli spara altissimo

Dalla Serie A piovono attestati di stima per Adam Ounas. Prima il Venezia, poi il Torino e adesso anche l'Hellas Verona è piombato sull'attaccante algerino, per il quale però il Napoli spara altissimo: 25 milioni di euro di valutazione, una cifra trattabilissima, fatta per tenere alta l'asticella e a cui nessuno di questi club arriverebbe. A riferire il tutto è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.