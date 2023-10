Rai, Paganini: “Arabi su Osimhen. Sondaggio Napoli per Milik, possibile scambio con Zanoli”

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Paolo Paganini ha parlato su Twitter di un possibile intreccio tra Napoli e Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Paolo Paganini ha parlato su Twitter di un possibile intreccio tra Napoli e Juventus: "Gli arabi sono in pressing su Osimhen, offerta da 150 milioni di Euro. Il Napoli per ora dice no ma intanto ha sondato la Juventus per Milik. La pedina di scambio potrebbe essere Zanoli, pallino di Giuntoli che sta intensificando i contatti per Samardzic".