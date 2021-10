Rai, Paganini ‘chiude’ all’ipotesi Onana: “So che ha già un precontratto con l’Inter”

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ha parlato di Andre Onana, portiere camerunese che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 con l'Ajax accostato al Napoli per il dopo Ospina: “Sulla questione portiere vorrei capire cosa voglia fare il Napoli con Meret che è stato pagato tanto. Da quello che so Onana ha già firmato un precontratto con l’Inter”.