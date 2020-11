Rai, Paganini: "Emerson obiettivo del Napoli. Per il rinnovo di Gattuso siamo ai dettagli"

A Radio Kiss Kiss, Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport ha parlato della prossima finestra di mercato: "Su Emerson Palmieri c’erano andate forti quest'etate la juve e l'Inter. Giutoli l'ha seguito per tanto tempo, è un giocatore molto duttile. Potrebbe essere un obiettivo per il mercato di gennaio del Napoli, ma prima di andare a prendere un giocatore così importante deve essere completata priima qualche operazione in uscita.

Rinnovo Gattuso? Siamo ai dettagli, manca solo l'ufficialità.

Sarri? Un po' tutti pensavano che potesse rientrare in corsa andando alla Fiorentina, invece sulla panchina viola si è seduto Prandelli. Ora non credo che sia facile prendere una squadra in corsa in Italia. Potrebbe apririsi qualosa all’estero, ma per ora non ci sono spazi liberi nei club più importanti, lo dimostra anche Allegri che non trova anocora squadra".