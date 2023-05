Rai, Paganini: "La sfida Juve stimola molto Giuntoli! E occhio a Spalletti..."

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato della Rai, su Twitter si è espresso così

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato della Rai, su Twitter si è espresso così: "Se dovesse restare Allegri credo che Vlahovic sarà ceduto. Pogba non è più il “vero” Pogba ma da anni. Credo che Giuntoli avrà molto da lavorare,ma per come lo conosco la “sfida” della nuova Juventus lo stimola parecchio. E occhio a Spalletti".