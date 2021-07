Rai, Paganini: “Lazio ha chiesto informazioni per Insigne. Luis Alberto possibile contropartita"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ha svelato un retroscena su Lorenzo Insigne: “La Lazio di Maurizio Sarri ha chiesto Insigne. Chieste informazioni per il capitano del Napoli. Mister Sarri stravede per Insigne e vorrebbe un tridente con Immobile e Felipe Anderson. Tuttavia è difficile accontentare il Napoli se non con cash più l’inserimento di una contropartita e un calciatore importante. La Lazio potrebbe inserire nella trattativa un calciatore come Luis Alberto perché non è in grado di soddisfare le richieste economiche del Napoli. Le offerte più importanti per Insigne sono arrivate dall'estero, soprattutto dal Tottenham".

Rinnovo di Insigne? "C'è ancora una certa distanza tra la domanda e l'offerta. Spero che sia De Laurentiis che l'agente del ragazzo facciano un passo indietro e che si vengano incontro".