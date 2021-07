Rai, Paganini: "Offerta ufficiale del Napoli per Emerson, Spalletti ha parlato direttamente col calciatore"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Paolo Paganini, giornalista della Rai esperto di calciomercato: "Emerson Palmieri? So che il Napoli un’offerta l’ha fatta al Chelsea. Spalletti ha contattato il giocatore e ha trovato terreno fertile, la prospettiva Napoli interessa al calciatore. Sicuramente il profilo interessa, ora però c’è un po’ la concorrenza della Roma perché è uno dei giocatori che Mourinho ha indicato come sostituto di Spinazzola.

Maksimovic può tornare a Napoli? Da ciò che so ha avuto delle offerte importanti dalla Turchia però non è che sia così allettato da questa prospettiva. La possibilità che possa rinnovare con il Napoli – anche perché Spalletti lo stima – è concreta. Sarebbe comunque un giocatore che andrebbe a rinforzare la rosa e non credo che il Napoli farà a meno di Koulibaly. Io credo che al di là delle richieste non soddisfacenti possa rimanere a Napoli.