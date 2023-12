Rai, Paganini: “Samardzic primo obiettivo. Aggiungo un nome per i buoni rapporti ADL-Ramadani"

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai Sport.

© foto di Federico De Luca

A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai Sport: “Il mercato di gennaio? Le avvisaglie sono per un mercato di gennaio più scoppiettante rispetto agli anni scorsi. Il Napoli? Ha chiuso un’operazione importante in uscita, Elmas ha portato nelle casse del Napoli del denaro fresco. Credo che quando hai la possibilità di muovere del cash, hai possibilità di poterti rinforzare. Samardzic sarebbe un giocatore di grande prospettiva. Mi aspetto un’operazione importante in difesa. Al Napoli è mancato un centrale difensivo importante.

Itakura, Demiral o Dragusin candidati per la difesa? Aggiungo anche Milenkovic della Fiorentina perché Ramadani è in buoni rapporti col Napoli. Rispetto ai nomi fatti prenderei Itakura.

Hojbjerg o Soumarè? Sono due giocatori che sono stati sondati e contattati. Lo scoglio è quello dell’ingaggio. Credo che il Napoli avendo denaro fresco da investire, abbia come obiettivo primario Samardzic. È un giocatore su cui puoi investire per il presente, ma anche per i prossimi anni.

Decreto Crescita? Il Frosinone e il Lecce sono due realtà non paragonabili al Napoli perché hanno obiettivi diversi, hanno direttori sportivi competenti. Puntano sui giovani, li valorizzano e valorizzano il vivaio. Da tenere in prospettiva c’è anche l’effetto arabo, perché in prospettiva gli arabi stanno destabilizzando il mercato. Il calcio non è più uno sport negli ultimi anni, è un business. Il tifoso nell’analisi che viene fatta, è relegato all’ultimo posto. Nelle assemblee di Lega quando fai un servizio vedi che ci sono 7/8 presidenti se all’ordine del giorno si parla dei vivai, se invece si parla di diritti tv, ci sono persone in piedi dato che ci sono tante persone. Ci sono tante proprietà americane nel campionato italiano e la logica americana è quella dell’algoritmo. Quindi i giocatori li cercano come succede per il Baseball. Questa è una logica che non va bene per il calcio. I risultati non sono eclatanti, quindi una riflessione andrebbe fatta”.