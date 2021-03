Rai, Paganini: "Zaccagni? Al momento è un'operazione congelata"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss, Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli partendo dal possibile nuovo allenatore: “Con la Champions De Laurentiis andrà su un certo tipo di allenatore, senza Champions invece punterà ad altro. Sta facendo infatti un casting a 360 gradi che coinvolge allenatore come Benitez, Sarri e Fonseca ad altri tipo Italiano, Inzaghi e De Zerbi. Prima di prendere qualsiasi decisione il club vorrà capire quale competizione giocherà la prossima stagione.

Giuntoli? Per me ha lavorato bene in questi anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Rispetto alla concorrenza di è portato molto avanti rispetto a Zaccagni del Verona. Comunque credo che se davvero ci sia una reale inversione di tendenza questa possa coinvolgere anche il direttore sportivo.

Zaccagni? E’ un’operazione al momento congelata. Stiamo parlando di un giocatore di grande prospettiva, bisognerà capire se il Napoli vorrà fare, aldilà dell’allenatore che arriverà, un certo tipo di investimento. Siccome anche nel prossimo mercato non gireranno grandi cifre, vedremo se quei soldi verranno dirottati su altri obiettivi.

Koulibaly e Fabian? Sicuramente Fabian Ruiz ha un mercato molto importante in Spagna, particolarmente al Real Madrid, e la sua valutazione non è scesa in maniera drastica come quella di Koulibaly. Per il difensore prima del Covid Psg e Manchester United erano disposte ad arrivare a cifre vicine ai 90/95mln di euro, ora la valutazione è scesa. Sono i due giocatori che hanno maggiore mercato internazionale ma molto dipenderà dalle valutazione, il Napoli ad esempio quest’estate ha ritenuto non privarsi di Koulibaly per non svenderlo”.