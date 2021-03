Rai - Panchina Napoli, tre italiane su Gattuso: Zaccagni possibile indizio per Juric

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’ il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato del futuro della panchina del Napoli: “Gattuso è il presente ma non sarà il futuro, l’agente Mendes l’ha proposto al Wolverhampton, ma su Ringhio gravitano anche Monza, Sampdoria e Fiorentina. Senza Champions sarebbe difficile ingaggiare un tecnico che guadagna 4 milioni all’anno. Piacciono Sarri e Spalletti, già contattati dopo il 24 gennaio per rimpiazzare il calabrese in corso d’opera. Resta in corsa Rafa Benitez, ma lo spagnolo accetterebbe un progetto al ribasso? La piazza rivorrebbe Mazzarri, ma ad oggi non risultano contatti tra le parti. Juric sfumò la scorsa annata dopo la vittoria della Coppa Italia. L’imminente arrivo di Zaccagni potrebbe essere un indizio ma non una certezza, negli ultimi mesi infatti ha guadagnato punti Vincenzo Italiano. De Laurentiis gli ha già esternato i complimenti personali dopo il match di Coppa Italia, il presidente apprezza il suo calcio spettacolo e la sua attenzione verso i giovani. Due mesi al massimo e poi sapremo, l’allenatore del Napoli sarà un big o un’emergente?”