Rai - Partirà uno solo tra Younes e Ounas. Per Llorente futuro in Spagna

Il Napoli si priverà di un solo esterno d'attacco tra Amin Younes (per il quale avanza fortemente l'ipotesi Eintracht Francoforte) e Adam Ounas. A sostenerlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui Rino Gattuso preferirebbe tenersi l'ex Ajax e lasciar partire l'algerino, ma se per quest'ultimo non arriveranno offerte importanti darà il via libera anche per Younes. Per Fernando Llorente, invece, probabile trasferimento all'Elche.