Rai - Per Milik ADL spara ancora alto: investimento insostenibile per l'Inter a gennaio

Arkadiusz Milik è un separato in casa per il Napoli e nel corso delle prossime sessioni di mercato andrà via. Per gennaio Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 18 milioni di euro per lasciarlo andare, con l'obiettivo di ricavarne circa 15. Per l'Inter l'acquisto non è sostenibile, così come per la Roma. Il club giallorosso, comunque, ha ancora il bomber polacco tra i suoi obiettivi, ma per la prossima estate, quando potrebbe prelevarlo a parametro zero. A riferirlo è l'esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, a Radio Kiss Kiss Napoli.