Rai - Perez giocherà contro l'Atalanta: spunta una data per chiudere l'affare

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riferito le ultime sulla trattativa del Napoli con l'Udinese per l'acquisto di Nehuen Perez: "Conferme ufficiali da Udine. Domani l'argentino Perez sarà in campo regolarmente contro l'Atalanta. La trattativa tra Pozzo e De Laurentiis riprenderà domenica sera, sperando di chiuderla lunedì. Da limare alcuni bonus e altri dettagli. La valutazione globale, tra fisso e bonus, si avvicinerà ai 20 milioni. Domani ultima gara bianconera per Perez":