Rai - Pessimismo per Raspadori: costa troppo e senza sconto si andrà su altri profili

Nel corso del Tg Rai Sport il giornalista Ciro Venerato ha aggiornato la situazione relativa al mercato del Napoli: "Il mercato di giugno è ancora lontano quindi non è tempo di certezze. Ma possiamo affermare senza tema di smentita che la strada per Raspadori è tutta in salita per il Napoli. Filtra pessimismo dalle segrete stanze azzurre. Alta la valutazione del club neroverde. Registreremo altre puntate fino a giugno, ma se il Sassuolo non abbasserà decisamente le pretese il Napoli si dirigerà su altri profili".