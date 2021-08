Rai - Petagna bloccato fino a domenica: la Samp proverà colpo last minute

Luciano Spalletti ha bloccato ogni trattativa in uscita che riguarda Andrea Petagna almeno fino a domenica, perché ha la necessità di avere una soluzione in più in campionato. Non una porta chiusa per la Sampdoria però, che ha avviato contatti informali e che potrebbe provare il colpo last minute. Tuttavia c'è da segnalare come lo stesso Napoli non ha alcuna intenzione di far partire l'attaccante con la formula del prestito gratuito che invece sarebbe la preferita del club doriano. A riportarlo sono i colleghi di Rai Sport.