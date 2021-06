Rai - Petagna piace al Torino: Belotti non arriverà per due motivi

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, Ciro Venerato, ha dato le ultime sui movimenti di mercato del Napoli. In particolare, si è soffermato su Andrea Belotti, attaccante del Torino accostato agli azzurri: “Confermo che Petagna piace al Torino ma questa trattativa non ha nulla a che fare con Belotti. Il Napoli ha già Osimhen e non prenderà mai Belotti. Il club azzurro non ha intenzione di prendere un attaccante e dargli un ingaggio di 3 milioni per poi metterlo in panchina. Il futuro di Belotti è altrove, non a Napoli”.