Rai - Pisacane in arrivo mercoledì in Abruzzo: nessun vertice per Insigne

Nella giornata di mercoledì, dopodomani, Vincenzo Pisacane andrà in Abruzzo, a Pesco Costanzo, per motivi personali. Nella sua agenda, però, non è previsto nessun vertice di mercato con il Napoli per Lorenzo Insigne. A confermarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.