Rai - Pista Acerbi da escludere: difensore incavolato con la Lazio ma non vuole muoversi

Francesco Acerbi ed il Napoli: pista difficile da praticare perchè il difensore non vuole lasciare Roma. Lo afferma Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, che fa il punto sulla questione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Acerbi è incavolato per le cifre che la Lazio ha messo sui giornali e che lui nn voleva far conoscere. Quelle cifre per il difensoree non sarebbero reali, avendo chiesto meno. Alla fine si accorderà con il club di Lotito per il rinnovo perché non vuole muoversi dalla capitale".