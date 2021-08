Rai - Più il mediano che il terzino sinistro, ma serve una cessione: la situazione

La priorità del Napoli sembra essere più un mediano che un terzino sinistro. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai nel corso di Kiss Kiss Napoli, le trattative per il centrocampista possono sbloccarsi solo in caso di una cessione di uno tra Manolas o Ounas, per una quindicina di milioni, andando nel caso a sostituire il difensore con Rugani o Mustafi. A quel punto il club partenopeo potrebbe spostare le risorse incassate per il centrocampista