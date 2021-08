Rai - Pjanic, il Napoli non è in corsa: il bosniaco non rientra nei piani tattici

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del mercato azzurro al Tg Sport Rai: "Il Napoli non è in corsa per il prestito di Pjanic, campione stimato da Spalletti ma che non rientra nei piani tattici attuali. Il club azzurro ne ha parlato anche col suo agente spiegandogli che a metà campo gli azzurri cercano un mediano fisico più che un calciatore tecnico. Confermati invece i rumors sulla Fiorentina. I toscani seguono il centrocampista del Barcellona".