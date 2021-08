Rai - Pjanic, il Napoli non è interessato: si cerca un mediano fisico

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni della Domenica Sportiva: “Arrivano conferme: Pjanic tratta con la Fiorentina attraverso il suo agente e non con altre squadre italiane. Il Napoli l’ha valutato, parlando più volte con Fali Ramadani di altri suoi giocatori, Zakaria in primis oltre che lo stesso Koulibaly, ha ribadito che non interessato perché cerca un mediano fisico e non un centrocampista bravo con i piedi. Per la mediana il sogno del Napoli resta Berge, ma senza le cessioni di Ounas e Manolas sarà quasi impossibile soddisfare la richiesta economica del norvegese e quella del Borussia per Zakaria. Si andrà quindi forse su altri profili a sorpresa, e soprattutto meno cari, con società che saranno disposte a dare da giovedì in poi magari in prestito quasi gratuito i loro giocatori”.