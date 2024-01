Rai - Popovic e Zerbin al Frosinone, smentite su Solet in difesa: il punto

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, dà le ultime sul mercato del Napoli, facendo un punto tra le uscite e soprattutto la difesa

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, dà le ultime sul mercato del Napoli, facendo un punto tra le uscite e soprattutto la difesa: "Tutto confermato Popovic e Zerbin andranno martedì al Frosinone, come anticipato due giorni fa.

La stessa autorevole fonte araba conferma che non sarà Solet del Salisburgo il prescelto in difesa. Il club azzurro aspetterà fino a martedì mattina Udinese e Rennes per Nehuen Perez e Theate. Solo dopo si valuteranno altri nomi, alcune di quali ancora non sono usciti".