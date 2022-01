Rai - Post-Insigne, niente Bajrami: non rientra nei piani del Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel telegiornale sportivo dell'emittente statale si è soffermato su vari nomi accostati negli ultimi giorni al Napoli: "Smentito l'interesse per Bajrami dell'Empoli, non rientra nei piani azzurri. Graditi invece profili di Casale, difensore centrale del Verona, e Parisi, terzino sinistro dell'Empoli. Ma non sono primi nelle rispettive liste di ruolo".