Rai - Proposto Torreira, ma il Napoli l'ha bocciato. Smentite anche su Manolas-Juve

Nelle ultime ore, dopo l'infortunio di Diego Demme, è circolato il nome di Lucas Torreira per il centrocampo del Napoli. L'ex Sampdoria è stato proposto dall'entourage, ma per motivi tattici non interessa al club azzurro: secondo la dirigenza non è funzionale alla mediana a due che vuole costruire Luciano Spalletti. Smentite anche sull'interesse della Juventus per Kostas Manolas. A riportarlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.