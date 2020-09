Rai - Psg su Fabian: si spiegano così sondaggi Giuntoli per Szoboszlai

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato: "Szoboszlai? Se devo rimpiazzare Allan, io prendo Nandez. L'ungherese è un giocatore di qualità e non di quantità, mentre l'uruguaiano fa le due fasi. Inoltre Szoboszlai costa tanto e al momento Giuntoli non ha mai affondato il colpo. Cambierebbe la situazione se il Psg facesse sul serio per Fabian".