Rai - Questione terzino: Olivera non ancora chiuso, spunta un altro nome per la sinistra

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel telegiornale sportivo dell'emittente statale si è soffermato sulla questione terzino sinistro del Napoli: "Solo conferme sul mancato arrivo di Mathias Olivera a giugno. Trattativa aperta ma non chiusa, come più volte ribadito in questi giorni. Seguito nel ruolo anche Pedraza del Villarreal. Ad oggi vanta buone relazioni tecniche ma il club non si è ancora mosso con il sodalizio spagnolo".